Complètement passé à côté du sujet en seconde période, Alavés a été battu par Levante et est officiellement relégué en Deuxième Division.

Les carottes sont cuites : le Deportivo Alavés évoluera bien en Segunda la saison prochaine. Alors qu’ils devaient obligatoirement l’emporter afin de rester dans la course au maintien, les joueurs de Julio Velazquez ont été renversés avant d’être battus par Levante, qui occupait la place de lanterne rouge et qui est d’ores et déjà relégué.

Sans Mamadou Loum Ndiaye, absent pour cumule de carton, le Deportivo Alavés a signé une bonne première période en étant devant grâce au buteur maison Joselu (36e). Mais les partenaires de José Luis Morales sont revenus plus forts en deuxième mi-temps et ont fini par gagner grâce à des buts de Duarte, Roger Martí et bien évidemment Morale en fin de match.

Une défaite qui renvoie le Deportivo Alavés, désormais lanterne rouge, en Deuxième Division d’Espagne après six saisons passées au niveau élite, LaLiga.

