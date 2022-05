Il devient agent libre. Après trois années passées dans le Yorkshire, en particulier à Sheffield United, Lys Mousset ne portera plus les couleurs de cette équipe. L’attaquant franco sénégalais, dont le contrat arrive à son terme en fin de saison, ne renouvellera pas avec les Blades. C’est en tout cas ce que Sheffield United a confirmé ce vendredi 13 mai 2022.

Arrivé en 2019 en provenance de Bournemouth pour onze millions d’euros, Lys Mousset a défendu à 59 reprises les couleurs de Sheffield United avec lesquelles il a inscrit 9 buts. Sa meilleure saison en tant joueur de cette équipe est en 2019-2020 lorsque celui qui a été formé au Havre AC marquait 6 buts et délivrait 4 passes décisives en Premier League.

Depuis, il n’a pas été épargné par les blessures. En 2020-2021 et 2021-2022, Lys Mousset n’a joué que 20 matchs avec Sheffield United. Lors du dernier mercato d’hiver, il est parti en prêt en Serie A et à la Salernitana. Il a joué six matchs de Championnat d’Italie. Son équipe (Salernitana) occupe actuellement la première place non relégable en Serie A.

Paul Heckingbottom has made an early start in formulating his squad for the 2022/23 campaign.

David McGoldrick, Lys Mousset and Luke Freeman have all been informed their contracts will not be renewed, whilst Jack Robinson & Ben Osborn extend their stay by 12 months. #SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 13, 2022