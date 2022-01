Après un peu plus de deux saisons à Sheffield United, Lys Mousset Mendy est sur le point de faire ses baluchons pour une nouvelle destination. Très peu utilisé cet saison, l’attaquant franco-sénégalais de 25 ans va être prêté pour le reste de cet exercice en Italie. Et plus précisément à la Salernitana, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Sheffield United a donné son accord à l’opération, alors que le Club italien devrait payer environ 396 829 euros pour ce prêt. Un défi pour le natif de Montivilliers puisque la Salernitana est actuellement à la dernière place de Serie A. Cette saison, Lys Mousset a disputé sept matchs de Championship pour 3 buts, dont un doublé face à Barnsley.

Sheffield United striker Lys Mousset's set to leave the club to join Serie A side Salernitana. Paperworks signed between the two clubs, medical in the coming hours in Italy. 🔴 #SheffieldUnited #transfers

He'll play alongside Franck Ribéry next 6 months.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022