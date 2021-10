C’est ce qu’on appelle un retour fracassant. Revenu depuis plus deux semaines d’une blessure qu’il a contractée en tout de début de saison, Lys Mousset est entrain de porté un chapeau de sauveur de son équipe. Titularisé ce dimanche, face à Barnsley, à l’occasion de la 14e journée de Championship, l’attaquant de 25 ans a marqué un doublé.

Alors que les siens étaient tenus en échec jusqu’à la 50e, Mousset est alors apparu en grâce. Sur un service de Ben Osborn, l’ancien joueur du Havre AC ouvre la marque (0-1 ; 51e). Deux minutes plus tard, il est encore servi par le même Osborn avant de doubler la mise (0-2 ; 53e). Il cédera sa place à la 61e. Ceux sont les deuxièmes et troisièmes buts de la saison du joueur.

63' What a few minute for the Blades and Lys Mousset!! 👏

Moose cuts inside and buries it into the bottom right for his first, before getting on the end of a Ben Osborn delivery from close-range for the second.

🔴 #BFC 0-2 #SUFC ⚫️

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 24, 2021