PUBLICITÉ

Sans se mettre d’accord avec Ibrahima Baldé, Giresunspor a annoncé, mardi, avoir mis fin au contrat du joueur sénégalais.

Encore une fois, Giresunspor a fait les choses en petit. Quelques jours après son affaire avec Mamadou Diarra, précédée par les départs brusques de Younousse Sankharé et Souleymane Dounkara, le club turc s’est une nouvelle fois démarqué par un acte de très petite classe. À travers un communiqué publié mardi 10 mai 2022, les dirigeants ont dit avoir trouvé un accord avec Ibrahima Baldé pour une rupture de contrat.

PUBLICITÉ

« Nous nous sommes séparés de notre footballeur professionnel Ibrahima Baldé d’un commun accord. Nous remercions Ibrahima Baldé pour ses services à notre club et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière de footballeur ». Ces phrases, nous les retrouvons sur le compte Instagram de l’actuel 14e du Championnat de Turquie. Pourtant, sans aucun accord ni permission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GZT Giresunspor (@giresunsporfk)

« C’est une honte venant de vous président »

En effet, quelques instants après cette publication de la part de Giresunspor, une réplique sans détour est venue du footballeur sénégalais. L’attaquant de 33 ans, ancien joueur de l’Atlético Madrid, en Espagne, ou de Krasnodar, en Russie, a partagé l’image et la publication de son désormais ancien club sur son compte Instagram, annonçant qu’il n’était pas au courant de la procédure de rupture de contrat !

« Je ne comprends pas ce que c’est. Depuis quand ils ont mis ça ? Je viens de recevoir un papier que le président veut que je signe, que je ne revienne plus dans le club sachant qu’ils n’ont pas respecté mon contrat et qu’ils me doivent plus de six mois de salaire [cette saison] et mon salaire l’année dernière. Mais je n’ai jamais rien dit à ce sujet. C’est ainsi que le club Giresunspor me remercie ? », écrit Ibrahima Baldé.

« Quelqu’un peut-il expliquer cela maintenant ? Hakan Karaahmet [président de Giresunspor], c’est comme ça que tu me remercies ???? Je sais que je n’ai rien signé. Merci Hakan Karaahmet, merci aux fans de Giresunspor, ville de Giresun. Je ne comprends pas ce qui se passe. Un club peut mettre ça, sans autorisation, sachant que le joueur n’en sait rien ? Président, c’est une honte venant de vous », poursuit le joueur.

Un soldat injustement abandonné

Pour Ibrahima Baldé, c’est un total manque de professionnalisme et de respect de la part du président du club. « Ce n’est pas professionnel. Et je me donne tout droit que je n’ai rien signé. Tout le monde le saura. C’est une honte de toi. Après tout le travail et le professionnel que je suis. Comment tu as eu le droit de faire ça, sans que je ne reçoive mon argent ? Je suis resté pour le respect et mon professionnalisme. Mais tu me manques de respect aujourd’hui. »

Ce ne serait qu’une question de curiosité de se demander comment cette tension entre Ibrahima Baldé et Giresunspor a pu naître. Tant, le joueur a brillé sous ce maillot qu’il a hissé au niveau élite. Capitaine dès sa première saison, en 2020-2021, Baldé aura marqué 19 buts en 29 matchs de Championnat. De nombreuses réalisations qui ont permis à Giresunspor de retrouver la Super Lig (D1), 44 ans après l’avoir quitté. Il s’arrête à 63 matchs, 22 buts et 2 passes décisives.

wiwsport.com