Le nouveau stade Abdoulaye Wade situé à Diamniadio, à 37 km de la capitale sénégalaise, qui porte désormais le nom de l’ancien Président, Me Abdoulaye Wade a été inauguré hier mardi par le chef de l’Etat Macky Sall, en compagnie de plusieurs de ses homologues et des patrons du football mondial. Retour sur la cérémonie de l’inauguration de l’un des plus beaux stades d’Afrique.

Pléthore de légendes africaines

La diplomatie sportive du Sénégal a marqué hier à l’occasion de la cérémonie inaugurale du stade un grand coup. Comme un beau symbole, cette manifestation a enregistré la présence de stars africaines du ballon rond. Du Nord de l’Afrique au sud en passant par l’Ouest et l’Est, de gardiens de but aux attaquants, tous aussi divers que variés. Didier Drogba, Adebayor, Gyan, Yaya Touré, Okocha, Pitroipa, Mboma, Nonda, Titi Camara, Baffoe, Kuffour, Naybeth, Amokachi, Gouamene, Agassa, Eboué, Goma, Bancé, Ilunga, Njitap, Hadji Kalusha Bwalya, Kanu, Feindouno, Adjovi-Boco, Radebe … ont formé l’équipe des légendes africaines qui faisait face aux anciens joueurs sénégalais, coachés par Mayacine Mar. Les deux équipes se sont quittées sur un nul d’un but partout. Le but des légendes africaines a été marqué par Jay Jay okocha.

Coup d’envoi de Macky Sall et clin d’œil à la première dame

L’histoire retiendra que c’est le président en exercice de la république du Sénégal, Macky Sall qui a donné le tout premier coup d’envoi au stade Abdoulaye Wade. Bien sûr, un coup d’envoi pas comme les autres puisque, Macky Sall était vêtu d’un costume mais néanmoins, cela ne l’a pas empêché de montrer ses talents de footballeur avec des jongles et talonnades devant des milliers de Sénégalais… Accompagné de son épouse, Marième Faye Sall, le président dans son discours inaugural n’a pas manqué de rendre hommage à la première dame. Il a fait vibrer le public en lançant un joli clin d’œil à Marième Faye « Mom aussi sila bok » (elle fait partie de la fête).

Les show de Gianni Infantino et Patrice Motsepe

Ils n’étaient pas loin d’être les Dj de la cérémonie. D’abord, Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football, qui dans son discours avec son accent anglais, a souligné le cachet historique de l’événement a par la même occasion élevé le niveau du spectacle dans les tribunes. Son « Sénégal champion d’Afrique » répété plusieurs fois et son message de félicitations adressé aux joueurs de Cissé n’ont pas passé inaperçu. En effet, cette partie de son discours a été accueillie par des applaudissements. Le patron du football Gianni Infantino de son côté est resté sur la même lancée. Mieux, le Président de la FIFA a davantage élevé le niveau de l’ambiance. Son speech « Un, deux, Sénégal » répété par les spectateurs a maintenu le show pendant quelques minutes.. naturellement… ils ont réchauffé le public en quelques minutes.

Khalilou Fadiga dans l’histoire du stade

Quel but ! Son ouverture du score est à l’image du stade, Somptueuse ! Khalilou Fadiga, légende du football africain pour ne pas dire sénégalais uniquement est devenu le premier joueur à marquer un but sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. A jamais le premier, Khalilou Fadiga est entré dans l’histoire, mardi soir, le gaucher magique, premier joueur à faire trembler les filets du nouveau stade, a fait mouche d’une frappe de l’extérieur de la surface de réparation au grand bonheur des plus de 45.000 spectateurs qui garnissaient les gradins de ce bijou. C’était à l’occasion du match inaugural qui mettait aux prises les légendes africaines et celles sénégalaises.

Célébration de but, les Lions 2002 nostalgiques

Après l’ouverture du score par Khalilou Fadiga contre l’équipe des légendes africaines, les anciens joueurs sénégalais se sont lancés dans une imitation de la danse de Pape Bouba Diop contre la France lors de la Coupe du monde 2002 (1-0), un ancien Lion décédé en novembre 2020 à l’âge de 42 ans. Avec El Hadji Diouf, Lamine Diatta, Henry Camara… ils ont célébré le magnifique but de l’ancien joueur de l’Inter de Milan avec une danse propre au défunt et ancien coéquipier. L’hommage a touché un public entier.

Krepin Diatta brandit le trophée de la CAN

Il était absent de la dernière Coupe d’Afrique des Nations pour blessure aux ligaments, manquant ainsi le premier sacre des Lions du Sénégal dans cette compétition. Krepin Diatta, un habitué de la tanière a cependant pu célébrer la victoire de ses coéquipiers ce mardi devant tout le monde à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du stade Abdoulaye Wade. Le Monégasque, en séjour au Sénégal, a présenté le trophée remporté par les coéquipiers de Sadio Mané. C’est sans l’une des belles images de la cérémonie.

Les veuves de Pape Bouba Diop, Bocandé et Bruno Metzo honorées

Ils auraient pu faire partie des invités de la cette cérémonie mais hélas Dieu le tout puissant en a décidé autrement. Mais un vibrant hommage a été rendu à Bruno Metsu l’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal (2000-2002), à Jules Françoise Bocandé, l’un des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps et Pape Bouba Diop, milieu de terrain de la génération dorée de 2002, respectivement décédé octobre 2013, mai 2012 et novembre 2020. Leurs femmes parmi les invités de la cérémonie d’hier ont été honorées par le chef de l’Etat. Ces figures emblématiques du football sénégalais ont à chacun à sa manière continuer au développement de cette discipline au Sénégal.

Ambiances festives

On ne célèbre pas tous les jours un nouveau stade aux normes internationales et en même temps une Coupe du d’Afrique des Nations. C’était donc une occasion à ne pas manquer. C’est dans un stade plein à craquer avec plus 45 milles spectateurs, que la cérémonie de l’inauguration s’est déroulée dans une ambiance festive. Avant les cérémonies protocolaires et le match inaugural, plus de 31 artistes musiciens étaient chargés de mettre de l’ambiance, ils l’ont réussi, sans doute. Pendant près de 3 heures, toutes les générations ont été servies. C’est au sifflet final du match que l’orchestre du Théâtre Daniel Sonara a rouvert le bal pour assurer la deuxième partie de la soirée. Les Majorettes, troupes de ballets et rythmes du Tam-Tam étaient aussi au rendez-vous.

Scènes de vandalisme

Il y’a eu des débordements également ! Les gendarmes ont même dû user de grenades lacrymogènes pour repousser des supporters qui voulaient coûte que coûte assister à la cérémonie d’inauguration. Une tentative de vandaliser l’infrastructure finalement stoppée par les forces de l’ordre fortement mobilisées pour la circonstance a été notée. Une scène cocasse qui a eu pour cadre l’extérieur du stade qui a été virale sur les réseaux sociaux.

Un avant goût Sénégal-Egypte

Dans une folle ambiance, dans un stade archi-comble, le public a une fois encore célébré à distance les champions d’Afrique. Mais aussi, admirer ce joyau qui fait la fierté de toute une Nation. Plus de 45.000 personnes étaient mobilisés hier. Un avant goût du match Sénégal-Egypte prévu le 29 mars pour les barrages retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le premier match officiel que le stade Abdoulaye Wade va accueillir. L’Égypte est avertie, les supporters sénégalais se sont donnés rendez-vous le soir du 29 mars. Il vont se déplacer en masse pour pousser les Lions du Sénégal à décrocher leur troisième participation en phase finale de la Coupe du monde.

wiwsport.com