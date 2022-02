A l’inauguration du Stade Olympique de Diamniadio qui porte désormais le nom de l’ancien président sénégalais Me Abdoulaye Wade, Macky Sall et les présidents invités sont descendus sur la pelouse pour donner le coup d’envoi du match de gala des Légendes. Un coup d’envoi pas comme les autres puisque les hommes en costume se sont un peu amusés à faire montre de leurs talents de footballeur avec des jongles et talonnades. Regardez le président Macky Sall et ses invités donner le coup d’envoi.

