« Bonjour Sénégal, avec l’étoile … », le discours du président de la FIFA lors de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade a marqué plus d’un. Gianni Infantino s’est dit éblouit par le nouveau bijou sportif du Sénégal où il espère voir jouer de grands tournois mondiaux.

« Quel honneur et quelle émotion d’être ici. Vous êtes un pays heureux et fier aujourd’hui pour ce que les Lions de la Téranga ont fait aujourd’hui. C’est un jour historique pour le Sénégal, l’Afrique et le monde entier parce qu’on est là pour inaugurer un véritable bijou, un stade national incroyablement beau. Un des plus beaux que j’ai vu pas seulement en Afrique mais dans le monde entier » a déclaré le président de la FIFA dans son allocution face à un public sénégalais qui lui a témoigné toute sa gratitude.

Gianni Infantino de faire les éloges du Sénégal, un pays dont les valeurs sont en parfaite harmonie celle du football. « C’est tout un symbole pour un pays jeune, fier, propulsé vers l’avenir, moderne et en pleine expansion. Et ce stade symbolise exactement tous ces valeurs du Sénégal et du football. En tant que président de la FIFA, avec ma secrétaire générale, la sénégalaise Fatma Samoura, et le président Augustin Senghor, on est fier d’être parmi vous. »

Il espère revenir dans le pays de la Teranga, notamment au stade Abdoulaye Wade qui selon lui est digne d’abriter de grands événements sportifs. « Ce n’est certainement pas la dernière fois que l’on soit dans ce stade. On va organiser les beaux tournois du monde, c’est un stade digne d’une coupe du monde. »

wiwsport.com