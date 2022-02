Liverpool domine un Inter de Milan à domicile ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Les Reds de Liverpool ont pris une option pour la qualification en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Les hommes de Liverpool se sont en effet défaits des Interistes malgré une bonne domination de ces derniers, surtout en début de seconde période.

Zéro but partout à la pause, la rencontre entre l’Inter de Milan et Liverpool, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, s’est décidée en 2ème période. Les Nerazzurri ont payé pour leur inefficacité devant les buts comme l’en témoigne leurs statistiques avec 9 tirs tous non cadrés.

Les Reds par contre, en panne d’inspiration devant, ont su faire la différence sur corner à la 75ème minute où Firmino propulse le ballon dans les cages de Handanovic. Le but du break sera inscrit par l’égyptien Mohamed Salah qui anéanti l’espoir de revenir à la marque des Nerazzurri juste 8 minutes plus tard. L’international sénégalais Sadio Mané qui a débuté la rencontre à été remplacé à la 58ème minute par le colombien fraîchement recruté, Luis Diaz.

Liverpool prend ainsi une sérieuse option pour les quarts de finale avec ce score de 2 buts à zéro à l’extérieur, avant la manche retour qui se jouera dans son mythique stade d’Anfield.

𝗚𝗘𝗧 𝗜𝗡, 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌🔴 Taking a victory back to Anfield in the #UCL last-16 👊 pic.twitter.com/QkOwWROD6V — Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022

