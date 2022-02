Paris sera le lieu de rassemblement des Lions entre les 20 et 21 mars prochain avant de s’envoler au Caire où ils affronteront les Pharaons d’Égypte, le 25 mars, dans le cadre de la première manche de la double confrontation des barrages du Mondial Qatar 2022 les 25 et 28 mars prochain.

La préparation de ces échéances a été bien abordée hier, lors du conclave du Comex de la FSF. Certains ont soutenu que Dakar serait le lieu idéal de rassemblement mais la tendance est allée à Paris pour juguler la fatigue et à privilégier la récupération. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers seront dans la capitale française entre les 20 et 21 mars avant de s’envoler au Caire, c’est Record qui donne l’information dans son quotidien.

Avec Record