Cinq buts à zéro, c’est le lourd score que le Sporting de Clube de Portugal a subi à domicile face au grand Manchester City en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une note très salée pour les portugais qui semblent déjà être dans l’impasse.

Les Citizens ont plié la rencontre dès la première période en marquant les 4 de leurs 5 buts de ce soir. C’est l’algérien Riyad Mahrez qui va montrer la voie aux siens sur une remise parfaite de Kevin De Bruyne dès la 7ème minute de jeu. Le buteur sera par la suite passeur sur le 3ème but marqué par Foden (32′) juste après celui de Bernardo Silva à la 17ème minute. Ce dernier va inscrire son 2ème but de la rencontre juste avant la pause (44′) et servir Raheem Sterling à la 58ème minute pour la dernière réalisation du match.

5-0 au coup de sifflet final, les hommes de Pep Guardiola font le boulot dans cette phase aller des 8ème de finale de la Coupe aux grandes oreilles et aborderont le match retour à l’Etihad Stadium sans pression majeure.

