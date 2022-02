Dans un choc du haut de tableau, Teungueth FC et le Jaraaf n’ont pas réussi à se départager (1-1), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.

Timide retour du Championnat de Première Division du Sénégal après un peu plus d’un mois de trêve pour le besoin de la CAN 2021. Ce samedi, commençait la 9e journée avec au programme trois rencontres. Mais à l’arrivée, aucune d’elle n’est soldée par une victoire. C’est le cas pour Teungueth FC – Jaraaf.

Cet après-midi, les Vert et Blanc se rendaient au Stade Ngalandou Diouf afin d’en découdre avec le Champion en titre. Menée après 62 minutes de jeu sur une réalisation de Paul Valère Bassène, la formation de Cheikh Gueye a su trouver la bonne formule pour décrocher le point du nul face au Teungueth FC.

Et quand on parle de bonne formule dans le Club de la Médina, il faut forcément évoquer Junior Bouly Sambou. Meilleur buteur du Championnat avec désormais six réalisations, l’attaquant numéro, oublié au second poteau, profite d’une belle offrande de Jean Rémy Bocandé pour battre Baye Assance Cissé (82e).

Au classement, Teungueth FC et le Jaraaf stagnent respectivement à la quatrième et deuxième place avec 13 et 15 points.

wiwsport.com