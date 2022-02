Les Sixers de Philadelphie se sont inclinés face aux Mavericks de Dallas sur le score de 98 à 107 points.

Sur une bonne lancée ces derniers temps, les Sixers ont vu leur série de victoires être stoppée par Dallas cette nuit (107-98). La franchise de Philadelphie, avec Georges Niang, n’a pu éviter le piège des Mavericks conduits par un excellent Luka Doncic.

L’ailier fort Slovene était dans un grand jour, et a terminé MVP de la rencontre grâce à un triple-double réalisé : 33 points, 13 rebonds et 15 passes décisives en 40 minutes. Ce qui a fait basculer la rencontre. Georges Niang a cumulé 13 points et 1 passe décisive dans ce duel.

