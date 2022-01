Le milieu de terrain équato-guinéen était titulaire lors de la qualification en quarts de finale face au Mali.

Ce mercredi soir, la Guinée-Equatoriale a créé la surprise majuscule en éliminant le Mali en huitième de finale de la CAN 2021 à l’issue de la séance des tirs au but (0-0; 6-5). Pour cette occasion, le Nzalang Nacional atteigne pour la troisième fois ce stade de cette compétition après 2012 et 2015, à chaque fois dans son pays.

Une énorme de performance pour Fréderico Bikoro et ses coéquipiers, qui ont notamment battu l’Algérie en phase de groupes. Tout au 7e ciel, le milieu de terrain d’Hércules CF, en 4e Division d’Espagne, s’est présenté au micro de Canal+. L’occasion pour parler du Sénégal, adversaire de la Guinée-Equatoriale en quarts de finale.

« Le Sénégal est une grande nation de football. Il y a des superstars dans cette équipe. On va jouer parce que c’est un match de football, on va se faire plaisir. Ça nous fait du bien parce qu’on va jouer contre [Sadio] Mané, [Cheikhou] Kouyaté … », a lâché le joueur de 25 ans, natif de Douala, au Cameroun.

