La Guinée-Equatoriale a battu le Mali mercredi soir en huitième de finale (0-0 ; 6-5 t.a.b) au Stade de Limbé et affrontera l’Equipe Nationale du Sénégal pour une place en demi-finale de la CAN 2021.

C’est l’une des belles surprises de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Cent quatorzième au dernier classement FIFA, la Guinée-Equatoriale vient de composter son ticket pour les quarts de finale où les Lions du Sénégal, qualifiés mardi après leur victoire (2-0) face au Cap-Vert, les attendent de pied ferme.

Pour se faire, le Nzalang Nacional a vaillamment disposé d’une malheureuse équipe du Mali ce mercredi soir au Stade de Limbé. Après 90 minutes et des prolongations marquées par peu d’enseignement notamment au niveau des occasions, les Equato-guinéens ont attendu la séance fatidique des tirs but pour accéder à ce stade de la compétition pour la troisième fois de leur histoire après 2012 et 2015.

Face à cet exploit et une équipe qui a surpris tout son monde en battant le Champion en titre, l’Algérie, lors de la phase de groupes (1-0), les Lions du Sénégal devront manœuvrer et faire le jeu pour espérer passer à l’issue de cette quatrième confrontation entre les deux nations. Une rencontre qui se jouera dimanche soir (19h00 GMT), au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.

L’enjeu sera de taille pour ce match : la bande à Aliou Cissé cherche une deuxième qualification de suite en demi-finale pour continuer de rêver d’un premier sacre continental. Le Sénégal, battu (2-1) par cette même équipe en phase de poules de la frustrante CAN 2012, espère aussi prendre sa revanche. À Sadio Mané et ses coéquipiers de faire le boulot.

📌 La #TeamSenegal connait désormais son adversaire en quart de finale de la #AFCON2021. Les lions ferons face au Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale 🇬🇶 pour une place dans le dernier carré. pic.twitter.com/HEJhmISBNW — FSF (@Fsfofficielle) January 26, 2022

