Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić, a présenté jeudi sa liste de 25 joueurs pour prendre part à la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022). Eliminée en huitièmes de finale lors de la dernière CAN, la sélection marocaine va tenter de faire beaucoup mieux au Cameroun à commencer en phase de poules contre le Ghana, le Gabon et les Comores.

En froid contre plusieurs joueurs depuis son arrivée à la tête des Lions de l’Atlas, le sélectionneur Vahid Halilhodžić a choisi de se passer de certains cadres. Parmi les plus reconnus, l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech, le milieu de terrain offensif d’Adana Demirspor Younès Belhanda et l’arrière latéral droit de l’Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui.

En revanche, coach Vahid a décidé de faire appel à Abdessamad Ezzalzouli, apparu à huit reprises cette saison sous le maillot du FC Barcelone avec lequel il a marqué un but en Liga. Le jeune ailier de 19 ans, qui dispose également de la nationalité espagnole, aurait pourtant signifié de son intention de se concentrer pleinement avec son club.

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 23, 2021