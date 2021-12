Titulaire ce mardi face à Alavés, Boulaye Dia a doublé la mise pour Villarreal.

Justement quand on parle du Lion. En difficulté cette saison, Boulaye Dia vient retrouver le chemin des filets avec Villarreal. Titulaire ce mardi soir lors de la 4e journée en retard face à Alavés, l’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but d’une équipe de Villarreal qui se balade face au 18e de LaLiga après 30 minutes.

Sur une petite passe dans la profondeur signée Manu Triguero, l’ancien du Stade de Reims réussit son petit contrôle avant d’enchainer avec un son pied droit. Et Fernando Pacheco est battu. C’est le troisième but cette saison pour Boulaye Dia, qui après cette rencontre, va retrouver les Lions pour la CAN 2021.

VAMOOOOOOOS GOLAAAZO DE BOULAYE DIA !!! Celui là va lui faire beaucoup de bien 🇸🇳🔥#VillarrealAlavés pic.twitter.com/ICZNhotcnO — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) December 21, 2021

