Ce mardi soir (18h00 GMT), Villarreal accueille Alavés pour le compte de la 4e journée en retard de LaLiga. Une rencontre pour permettre à Boulaye Dia de se remettre en confiance avant la CAN 2021.

Villarreal joue au Stade de La Cerámica ce samedi (18h00 GMT) contre le Deportivo Alavés son ultime match d’une année 2021 historique avec le titre en Ligue Europa mai dernier face à Manchester United. Une rencontre durant laquelle Unai Emery et ses joueurs vont essayer de mettre l’énergie nécessaire pour confirmer les quatre victoire d’affilée obtenues ces dernières semaines.

Avec Boulaye Dia …

El último baile antes del baile ou la dernière danse avant la danse. En difficulté dans son adaptation au football espagnol, l’attaquant sénégalais continue d’avoir la confiance de son entraîneur. Preuve ? Il est à nouveau aligné d’entrée pour défier le Deportivo Alavés ce soir. Cela dit donc que cette rencontre pourrait déboucher sur un grand bonheur pour l’ancien du Stade de Reims.

Apparu à 20 reprises cette saison, dont onze en tant que titulaire, Boulaye Dia tarde à se démarquer. Parfois absent pour des pépins physiques comme contre le Real Betis, Osasuna et l’Athletic ou encore face aux Young Boys en Ligue des Champions, ou parfois très maladroit face au but comme contre la Real Sociedad le week-end dernier, il n’a marqué que deux buts et délivré deux passes décisives cette saison.

Des standards nettement en deçà des attentes placées sur un joueur qui a coûté 12 millions d’euros l’été dernier. Pour ce qui devrait etre son dernier match avec Villarreal avant la CAN 2021, marquer ce soir face au premier relégable de LaLiga lui permettrait forcément de regagner de la confiance au moment de rejoindre l’Equipe Nationale du Sénégal pour participer à sa toute première phase finale de CAN.

