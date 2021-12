S’il n’y a pas eu de changement pour le leader, notre top 10 de cette semaine accueille un nouveau visage. Auteur d’un doublé avec Alanyaspor, Famara Diédhiou a signé son entrée dans ce classement de performance et s’offre ainsi la 8e place.

Au sommet, Kaly Sène maintient la concurrence à distance et s’est offert un confort qui le rend imperturbable actuellement d’autant plus que ses poursuivants ont été muets cette semaine. A part bien sûr, Habib Diallo qui enchaine les buts, fait sauter Mané à la troisième place et met la pression sur Makhtar Gueye.

En dehors du podium, il n’y a pas eu beaucoup de changements à part l’entrée dans ce top 10 de Famara Diédhiou. L’attaquant d’Alanyaspor arrive en force dans ce classement pour la première fois depuis le début de la saison. Fort d’un doublé le week-end dernier, il bouscule la hiérarchie et fait disparaitre Ibrahima Ndiaye (Cukaricki).

En bas du classement, Ibrahima Ndiaye (Lucerne) et Pape Habib Gueye de Courtraï résistent toujours à l’ardeur des nombreux buteurs qui bousculent la porte de ce top 10.

Voici le top 10 des joueurs sénégalais les plus efficaces de la saison

Kaly Sène (Grasshopper, Suisse) 16 matchs – 9 buts – 4 passes décisives Makhtar Gueye (Oostende, Belgique) 19 matchs – 10 buts Habib Diallo (Strasbourg, France) 18 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) 23 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) 13 matchs – 8 buts – 2 passes décisives Makhète Diop (Al-Dhafra SCC, EAU) 15 matchs – 8 buts Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) 16 matchs – 7 buts – 1 passe décisive Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie) 15 matchs – 7 buts Pape Habib Gueye (Courtrai, Belgique) 18 matchs – 6 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) 18 matchs – 5 buts – 1 passe décisive

wiwsport.com