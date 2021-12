Toujours endeuillé par le décès accidentel de Jérémy Sas sine survenu sur son parking le 19 juin passé, Ir stade Léopold Sédar Senghor (LSS) portait encore les stigmates de ce triste événement lors du lancement du Championnat national de karting édition 2021-2022, dimanche passé.

Crispation par-ci en raison du décès de Sassine, appréhension par-là avec des pilotes qui viennent à peine de changer de catégorie à l’instar de Allan Skairik et derrière des exploits de bizuths. Tels étaient les faits saillants de cet épisode inaugural de dimanche.

Et au bout, on a découvert de nouveaux champions comme Samuel Bittar en Rotax juniors, Igor Grzeda en BB kart en faisant bouger Fallou Zara le vainqueur habituel. Yoann Skairik, frangin de Allan, de son côté, a conclu cet épisode inaugural avec un succès en Subaru.

Ce qui promet vraiment une 2ème course de folie pour le 16 janvier 2022. Surtout que d’ici à là, les pilotes seront mieux outillés techniquement et tactiquement sur cette piste de LSS aux allures de dédales et labyrinthes.

