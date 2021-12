Philadelphie a pris sa revanche sur Golden State qui l’avait battu le 25 novembre passé. Les Sixers ont tenu bon devant Stephen Curry qui ne termine pas meilleur marqueur de la rencontre. Pas de record ce soir pour lui ! Joel Embid et les siens ont livré un dernier quart temps explosif.

Battu par les Jazz vendredi passé, les Sixers ont rapidement retrouvé la victoire face à Golden State qui s’apprêtait à célébrer une autre prouesse de Stephen Curry. Le meneur avait besoin d’inscrire 10 paniers à 3 points pour battre le record de Ray Allen (le joueur le plus prolifique à 3 points. Finalement il n’en réussira que 3, noyé par la bonne défense des hôtes.

Philadelphie menait seulement à 1 point d’écart à la fin du premier quart temps (23-22). Une première période où les Warriors ont réussi à contenir Joel Embid. Ils vont d’ailleurs s’imposer à la pause (49-46). La deuxième partie du match sera à la portée des Sixers. Joel Embid, libéré de Green, sur le banc à cause des fautes va montrer la voie du succès avec 26 pts, 9 rebond et 4 PD. Les deux équipes inscrivent le même nombre de points lors du 3QT (24 points). Pour le dernier quart temps, le banc des Sixers s’est lâché et a rendu le verdict du match. Phila domine largement (32-20) et décroche sa 15e victoire de la saison (102-93).

Georges Niang a disputé 14 minutes durant cette rencontre pour 3 points inscrits et 1 rebond réussi. Notons qu’il a disputé tous les 27 matchs de la saison.

