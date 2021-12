Le Napoli et son entraîneur ont communiqué suite à la blessure de Kalidou Koulibaly en Serie A, ce mercredi, face à Sassuolo.

Des nouvelles pas, mais pas du tout rassurantes ! Après sa sortie sur blessure, hier mercredi, face à Sassuolo, lors de la 15e journée du Championnat d’Italie (2-2), l’inquiétude plane autour de Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais est touché à la cuisse et pourrait déclarer forfait pour les prochaines sorties.

« Face à Sassuolo, Kalidou Koulibaly a été remplacé pour une blessure à la cuisse gauche », a indiqué le Club dans un communiqué. Luciano Spalletti a, quant à lui, fait savoir que « sa récupération (pour le match de samedi face à l’Atalanta, NDLR) est très difficile. On va l’évaluer au cours des prochaines heures. »

Aliou Cissé retient son souffle

À un peu plus d’un mois du début de la CAN 2021, les ennuis s’accumulent pour le sélectionneur national. Un peu plus d’une semaine après l’annonce de la grave blessure de Krépin Diatta, s’est ajoutée celle d’Ismaïlia Sarr, qui devra s’arrêter pour au moins un mois. Et maintenant Kalidou Koulibaly.

Le capitaine des Lions va nécessiter une plus large évaluation pour connaitre l’exactitude de la blessure et son temps d’indisponibilité.

wiwsport.com