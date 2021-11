Sorti sur blessure face à Manchester United le 20 novembre, Ismaïla Sarr devrait manquer jusqu’à quatre semaines de compétition. En conférence de presse mardi, Claudio Ranieri a évoqué l’absence de son joueur.

L’ailier de Watford, Ismaïla Sarr, blessé le 20 novembre dernier lors de la victoire (4-1) face à Manchester United sur un tacle très appuyé de Donny van de Beek, est touché à un ligament du genou droit, a annoncé mardi son club. Une blessure qui devrait a priori priver le Sénégalais des derniers matchs de son équipe d’ici la fin de l’année et qui inquiète à un peu plus d’un mois du début de la CAN 2021.

« Bien sûr que c’est très dur, mais j’ai de bons joueurs et aussi à Leicester (défaite dimanche, lors de la 13e journée de Premier League, NDLR) nous avons bien joué. Nous devons continuer dans cette voie. Je sais qu’Ismaïla Sarr est très important pour nous, mais nous devons continuer sans lui », a indiqué l’entraîneur des Hornets, Claudio Ranieri, en conférence de presse mardi.

D’un autre côté, en vue de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (9 janvier-6 février 2022 au Cameroun), c’est un énorme coup dur pour l’Equipe Nationale du Sénégal puisqu’Ismaïla Sarr est sans aucun doute l’un des piliers d’Aliou Cissé. En fonction de sa durée d’indisponibilité, le joueur de 23 (37 sélections 7 buts) pourrait ne pas être opérationnel pour la phase de poules.

wiwsport.com