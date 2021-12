Sur la pelouse de Sassuolo, ce mercredi soir, dans le cadre de la 15e journée de Serie A, Naples a été contraint au match nul (2-2) et perdu Kalidou Koulibaly.

S’il restent toujours leaders, on pouvait difficilement imaginer pire soirée pour les Napolitains. Pourtant, les joueurs de Luciano Spalletti pensait l’emporter sur des buts de Fabian Ruiz (51e) et Dries Mertens (60e), mais les visiteurs sont revenus à hauteur par Gianluca Scamacca (71e) et Gian Marco Ferrari (90e).

La note pouvait être beaucoup plus salée si le corps arbitral n’avait pas logiquement annulé en troisième but aux locaux dans les toutes dernières minutes. Un match nul auquel s’ajoute une blessure musculaire pour Kalidou Koulibaly. Très bon comme souvent, le défenseur sénégalais a cédé sa place à dix minutes de la fin.

