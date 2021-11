L’international sénégalais Madické Kane pourrait rejoindre la Primeira Liga. En effet, selon les informations du journal le quotidien, le talentueux milieu de terrain de l’As Jaraaf serait au Portugal pour négocier son contrat.

Pour la présente saison, le président du Jaraaf a annoncé dans les colonnes du journal le quotidien le départ de quatre joueurs. Il s’agit du gardien, Pape Seydou Ndiaye, des attaquants, Youssou Paye et Pape Abdou Ndiaye et du milieu de terrain, Madické Kâne, respectivement à Jammerbugt FC, en Guinée au Horoya AC, au Koweït avec formation d’Al Shabab, et dernier est sur le point de faire ses débuts professionnels au pays des Œillets.

Madické Kâne, annoncé sur le départ, serait au Portugal pour négocier un contrat. Néanmoins le nom de la formation qui a jeté son dévolu sur l’international sénégalais n’est pas annoncé.

