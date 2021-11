À quelques heures avant l’ouverture de la saison en Ligue 1, El Hadji Madické Kane, n’est pas présent dans le groupe du Jaraaf.

Après plus de cinq années passés à l’ASC Jaraaf, El Hadji Madické Kane se dirige tout doucement vers le départ. Alors que le club de la Médina entame sa saison officielle dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Génération Foot, le milieu de terrain de 24 ans est absent du groupe.

Si aucun club intéressé n’a pour l’instant été mentionné, des dirigeants du Jaraaf ont assuré que l’international sénégalais se rapproche du départ. « Oui, le joueur nous a appris qu’il est en instance de transfert », a déclaré à APS Léonard Diagne, Secrétaire général du club.

Cinquième de la dernière édition de Ligue 1 et éliminé en quarts de finale de Coupe CAF la saison dernière, le Jaraaf devrait donc perdre un nouveau taulier dans son effectif au moins d’entamer une nouvelle campagne. Les Verts et Blancs ont déjà enregistré les départs de Pape Seydou Ndiaye, Pape Youssou Paye et Pape Abdou Ndiaye.

wiwsport.com