Le Sénégal sera représenté aux Championnats d’Afrique de Kara prévus du 3 au 5 décembre prochain au Caire en Egypte par seize (16) athlètes qui combattront en Kumité homme et femme, junior garçon et fille, et en équipe.

Les Championnats d’Afrique de l’édition 2021, toutes catégories (Seniors, juniors et cadets/garçons et filles), auront lieu dans la capitale égyptienne, le Caire, du 3 au 5 décembre prochain, avec la participation attendue de plus de 300 athlètes d’une vingtaine de pays. Côté sénégalais, ils seront seize athlètes à défendre les couleurs nationales. Cet évènement sera la 20e édition du Championnat d’Afrique de karaté pour les seniors, la 12e pour les juniors et la 4e pour les cadets. Ce rendez-vous sportif, le plus grand pour la discipline en Afrique intervient, après les reports dus à la pandémie de coronavirus qui a paralysé le monde sportif.

La liste des Lions sélectionnés

Kumité Homme