Voir l’un des deux athlètes sénégalais en compétition accrocher une place sur le podium des 27ᵉ Mondiaux de karaté seniors, qui s’ouvrent ce jeudi au Caire, relèverait presque du miracle au vu du contexte actuel. C’est pourtant dans cet état d’esprit que Makhtar Diop (-84 kg) et Mouhamadou Falilou Diop (+84 kg) ont débarqué en Égypte d’après record.

Les deux Lions ont validé leur qualification grâce au ranking continental et à leurs récents résultats, notamment une médaille africaine décrochée à Abuja. Mais malgré cet élan, espérer les voir monter sur le podium reste une réelle incertitude. Une préparation peu adaptée, des moyens limités et un investissement insuffisant autour de leur préparation figurent parmi les obstacles majeurs qui pèsent sur leurs ambitions.

Un technicien local résume la situation « En sport, tout est possible. Mais quand on voit les moyens déployés par les autres nations pour ces Mondiaux du Caire, les deux Sénégalais n’ont pratiquement aucune chance. S’ils reviennent sans médaille, ce sera simplement logique… même si on peut toujours croire à un miracle. »

Pour mémoire, le dernier Sénégalais médaillé dans un championnat mondial de karaté reste le junior Mbacké Seck, auteur d’un bronze en 2024. Chez les seniors, il faut remonter 25 ans en arrière, à Munich en 2000, pour retrouver une performance le titre mondial de Mamadou Aly Ndiaye (+80 kg) et la médaille d’argent de Fodé Ndao. Le sélectionneur national de l’époque n’était autre que Sensei Joe Sarr, aujourd’hui directeur technique national de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées.

La délégation sénégalaise présente au Caire est composée des deux athlètes. Ils sont accompagnés d’une équipe technique et administrative comprenant Senseï Fodé Ndao, directeur des équipes nationales, Maître Ibrahima Konaté, coach en kumité, Maître Aly Nar Ndao, arbitre international, ainsi qu’El Moctar Diop, président de la Fédération, et Mbissane Ngom, représentant du ministère.

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