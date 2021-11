Éloigné des terrains depuis août dernier après une opération au droit antérieur de la cuisse gauche, Youssouf Sabaly a repris l’entraînement balle au pied avec le Real Betis. Le retour est proche.

À moins de deux mois avant le début de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale du Sénégal accueille une très bonne nouvelle, puisque Youssouf Sabaly va bien ou beaucoup mieux. Opéré d’une blessure au droit antérieur de sa cuisse gauche le 15 août 2021 après avoir été été touché face à l’AS Roma en match amical de pré-saison, l’arrière latéral droit de 28 ans voit le bout du tunnel.

Après avoir repris l’entraînement individuel le 7 octobre dernier, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui n’a pas encore effectué ses débuts officiels avec le Betis, a repris l’entraînement avec le ballon ce lundi, comme l’a pu apprendre Wiwsport. Chose qu’il n’avait plus effectuer depuis plus de trois mois. De plus, l’international sénégalais (21 sélections) devrait retrouver l’entraînement collectif en décembre.

Ceci donc apparaît comme une bonne nouvelle dans La Tanière des Lions à l’approche de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, bien qu’il ne soit encore clair si Sabaly pourrait être apte pour aller au Cameroun. Arrivé en sélection en 2017, l’ex-bordelais n’avait plus porté les couleurs nationales depuis un an jour pour jour, lors d’une rencontre face à la Guinée-Bissau.

En son temps d’absence additionné par celles de deux autres habitués au poste à savoir Lamine Gassama (sans club) et Moussa Wagué (forfait), Aliou Cissé a pu compenser avec le retour en sélection d’Ibrahima Mbaye, qui ne joue pas beaucoup à Bologne, mais surtout avec l’arrivée de l‘ancien Marseillais, Bouna Sarr, joueur du Bayern Munich. Ce dernier a d’ailleurs quatre sélections déjà à son actif.

wiwsport.com