La légende de Manchester United, Paul Scholes, a nommé trois de ses adversaires les plus coriaces en Premier League, dont l’ancien international sénégalais Papa Bouba Diop.

Scholes a connu une belle carrière avec les Red Devils, où il a accumulé 711 apparitions et remporté 11 titres de Premier League et deux Ligues des champions sous Sir Alex Ferguson. L’ancien milieu de terrain anglais s’est heurté à de grands joueurs au cours de sa carrière, mais a maintenant révélé que Robbie Savage, Patrick Vieira et Diop étaient ses plus coriaces.

« Quand je jouais au milieu de terrain central, j’aime participer à des matchs en pensant : je veux juste avoir tout le temps du monde ici, juste personne autour de moi, juste trouver un peu d’espace et passer le ballon. La façon dont je jouait, je n’avais pas vraiment besoin de battre les gens, d’être plus fort ou plus rapide que l’adversaire », a déclaré Scholes à Savage Social , selon The Sun.

L’homme aux 718 apparitions avec les Diables rouges, Scholes, a affronté pratiquement tous les grands milieux de terrain de sa génération tels que Zidane, Xavi… . Cependant, il juge que l’ancien sénégalais de Fulham ou Portsmouth, Pape Bouba Diop, était l’un de ses trois plus coriaces adversaires, avec Patrick Vieira et Robbie Savage. « Patrick Vieira, vous jouez contre lui, il est si long et si grand. Vous pensez que vous avez le ballon et à la seconde qui suit il vous le passe au-dessus de la tête », dit Paul Scholes avant de poursuivre.

« Il y en a un de plus auquel les gens ne penseront pas. C’était aussi un joueur intelligent. Nous avions l’habitude de jouer contre Portsmouth. Tu te souviens de Papa Bouba Diop ? Gros, massif. On l’appelait The Wardrobe (l’Armoire) ! Vous vous impliquez physiquement avec lui et vous perdez votre temps. Je l’ai toujours trouvé difficile à affronter. Ce n’était pas un Vieira, bien sûr qu’il ne l’était pas, mais il avait quand même du talent.« , confie la légende de Manchester United.