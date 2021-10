Vice président de la COP 7 et représentant de l’Afrique de 2019 à 2021, le ministre des sports du Sénégal a été reconduit à son poste par acclamation.

L’élection a eu lieu ce mercredi au siège de l’Unesco, a fait savoir le communiqué parvenu à notre rédaction. Le ministre des sports se trouve actuellement à Paris pour participer à l’assemblée générale de la Conférence des parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport qui prendra fin demain.

Il a été félicité et récompensé par son travail abattu et reconnu par l’assemblée générale des états parties pour la lutte contre le dopage (Cop7). Très honoré par sa reconduction, le patron du Département des Sports a vivement remercié le Président Macky SALL pour son leadership mondial et « grâce à qui il est à ce niveau de confiance et de reconnaissance internationale. »

Par la même occasion, le Ministre des Sports Matar BA a aussi remercié solennellement, « l’excellent travail » de l’ambassadeur Souleymane Jules DIOP.

