Georges Niang a rejoint l’équipe de la Philadelphie pour deux ans. Une franchise qui a dominé la conférence Est lors de la saison régulière passée perdant le fil lors des éliminatoires. L’ailier fort s’est illustré lors de la présaison et compte garder le rythme pour cette saison. Au grand bonheur de ces nouveaux coéquipiers qui lui ont trouvé des surnoms au regard de ces bonnes performances.

Ses efforts ont attiré l’attention du vétéran Danny Green, 38 ans. « Il est comme le couteau suisse pour nous », a rayonné Green. « Il fait un peu de tout. J’aime ce surnom pour lui. Certains l’appellent The Minivan, certains gars l’appellent The Sprinter, certains l’appellent le couteau suisse. »

Niang a une pourcentage en tir primé de 42,5% tout en faisant une moyenne de 4,1 tentatives par match pour le Jazz en 2020-21, et il a en moyenne 15,6 points par 36 minutes. Cette production va être très utile pour la deuxième unité de Philadelphie. «C’est un excellent tireur, un joueur au QI élevé, il peut gérer un peu le ballon pour les DHO, pick-and-roll, slash. Il peut faire un peu de tout », a ajouté Green. « Il fait tout ce dont nous avons besoin qu’il fasse. C’est le joueur d’équipe par excellence, il va s’intégrer parfaitement et ce deuxième groupe fera bien bouger le ballon. »

De toute évidence, la situation pourrait changer pour Niang avec le retour de Ben Simmons, mais Niang n’est pas inquiet. On lui a appris il y a longtemps qu’il a juste besoin de s’inquiéter pour lui-même et de se concentrer sur ce qu’il est. « Je suis ici et on m’a dit il y a longtemps que je restais dans ma voie parce que lorsque vous commencez à sortir de votre voie, c’est à ce moment-là que vous êtes heurté par un camion Mac », a plaisanté Niang. « Je reste dans mon couloir. Je me présente au travail tous les jours et je fais ce que je dois faire pour aider l’équipe à gagner. »

Comme les Sixers, Niang et le Jazz ont été éliminés au deuxième tour des éliminatoires alors qu’ils étaient la tête de série n°1. Le vétéran de l’Iowa State veut donner faim aux Sixers après ces échecs. « Je l’ai déjà dit ; J’ai eu un mauvais avant-goût de la façon dont j’ai été éliminé des séries éliminatoires, et je suis sûr que les Sixers ressentent la même chose », a-t-il terminé. « Je veux donc utiliser cet élan à l’avenir pour amener un championnat ici. »

