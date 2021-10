Battu lors de la dernière journée, Chelsea s’est repris d’une manière spectaculaire en s’imposant (4-0), ce mercredi, contre Malmö, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Chelsea s’est replacé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s’imposant facilement, ce mercredi, à Stamford Bridge par 4 à 0 devant le club suédois de Malmö. Les Champions d’Europe en titre en répondu présent ce soir après la défaite subie sur la pelouse de la Juventus lors de la dernière journée.

Bien plus que supérieurs, les partenaires d’Edouard Mendy, qui gardait naturellement les cages, ont fait le plus dur après 45 minutes de jeu. Andreas Christensen (9e) et Jorginho (21e, s.p) permettaient aux siens d’aller aux vestiaires avec un avantage très confortable, avant que Kai Havertz (48e) et un doublé de Jorginho (57e, s.p) ne scellent définitivement la marque.

Avec ces trois points, Chelsea prend la deuxième place du Groupe H, à trois points de la Juventus, victorieuse (1-0) du Zenit Saint-Pétersbourg (3e, 3 points). Malmö ferme la marche avec zéro pointé après trois journées.

