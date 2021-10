L’équipe du Sénégal doit se jauger contre des nations fortes dans le cadre de sa préparation de la CAN 2021, a suggéré l’ancien DTN, Amsatou Fall.

« Je pense que ce ne serait pas mauvais pour les Lions, dans le cadre de la préparation de la CAN, de chercher à se jauger contre des sélections plus fortes« , a déclaré l’ancien DTN. Pour les éliminatoires de la Coupe du monde, le Sénégal a fait face au Togo, au Congo et à la Namibien, tous les trois éliminés de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue en janvier prochain au Cameroun. Pour valider son ticket pour le Cameroun, les Lions étaient dans la même poule que les Diables Rouges du Congo, le Djurtus de Guinée Bissau et l’équipe d’Eswatini.

Amsatou Fall se dit convaincu que le Sénégal aurait tout à gagner à se mesurer aux cadors du foot africain dans la préparation des prochaines échéances. L’équipe du Sénégal a battu la Namibie, 3-1, mardi à Soweto (Afrique du Sud), se qualifiant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 programmés au mois de mars pour la zone Afrique « Cette qualification offre un confort psychologique et le moment doit être choisi pour faire certains réglages et essayer certains systèmes« , a-t-il indiqué.

Sélectionneur intérimaire après le limogeage de Lamine Ndiaye en 2008, l’actuel directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football (LSFP) ne serait pas contre l’expérimentation d’un 4-4-2. « En attaque, le staff technique peut essayer de jouer avec deux attaquants. Famara Diédhiou et Boulaye Dia sont deux profils différents d’attaquant et ce serait bien de voir ce que ça peut donner en les associant« , a-t-il préconisé.

Après quatre journées en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique, le Sénégal et le Maroc sont les deux seuls à faire le carton plein et à valider ainsi leur ticket pour les barrages.

APS