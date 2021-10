Ancien légende de l’OM où il a évolué entre 2003 et 2004, Didier Drogba a apprécié le nouvel élan du club Français et surtout les performances des joueurs notamment Bamba Dieng.

Dans une de ses déclarations sur le jeune prodige de la tanière, El Hadj Diouf comparait Bamba Dieng à l’ancien international ivoirien « C’est le nouveau Didier Drogba » disait il. L’ancien Eléphant a réagit sur cette déclaration et les performances du jeune attaquant élu pépite du mois de septembre en Ligue 1.

« C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite» a t’il déclaré lors d’une entretien avec SoFoot.

A l’Olympique de Marseille depuis juillet passé, Bamba Dieng formé à Diambars, réussit un bon début. Il compte 3 buts et une passe décisive en 6 matchs disputés en Ligue 1. De bonnes performances qui lui ont aussi ouvert la porte de l’équipe nationale du Sénégal où il se trouve actuellement en Afrique du Sud. Le joueur de 21 ans qui porte le numéro 9 dans la tanière a fait son baptême du feu lors de la victoire des Lions à Thiès face à la Namibie, samedi passé

wiwsport.com