L’attaquant sénégalais Bamba Dieng, auteur de trois buts en deux matchs cette saison, a contribué à faire naître un nouveau cycle à l’Olympique de Marseille qui était en quête de renouveau dans le football français, estime le quotidien sportif français L’Equipe. Dans son édition de ce mercredi, L’Equipe cite l’ancien pensionnaire de Diambars (élite sénégalaise) parmi un groupe de six joueurs ayant permis à “l’effectif marseillais (de redonner) un nouveau souffle à un groupe en fin de parcours après plusieurs années de vie commune”. Le quotidien spécialisé rappelle que “depuis une semaine les projecteurs sont plutôt braqués sur Dieng, le jeune Sénégalais prêté il y a un an par Diambars pour évoluer avec la réserve”. Bamba Dieng a commencé à fréquenter le groupe professionnel de l’OM depuis février dernier, en marquant d’ailleurs un but en Coupe de France lors de la période intérimaire sur le banc du club phocéen après le départ du Portugais André Villa-Boas. Il a davantage attiré les projecteurs sur lui la semaine dernière. A la faveur de deux buts marqués contre l’AS Monaco (2-0) et

de son ouverture du score contre Rennes (2-0) samedi dernier, Bamba Dieng, qui continue toujours d’habiter au centre de formation du club phocéen, a crevé l’écran et attiré l’attention médiatique. Finalement, la rencontre de ses conseillers et de la direction de l’OM qui devait avoir lieu en catimini, est devenue une affaire scrutée par les nombreux supporters du club phocéen.

Une rencontre confirmée en exclusivité par son conseiller Bocar Seck à l’APS et que la direction du club français a validée en parlant ouvertement de “prolongation et de revalorisation salariale”. A tout juste 21 ans et malgré l’absence du grand attaquant et ancien de Naples, le Polonais Milik, Bamba Dieng fait le job avec cinq autres joueurs arrivés cette saison.

En plus de l’ancien pensionnaire de Diambars, L’Equipe cite le Turc Cengiz Under (attaquant), le Marocain Amine Harit (attaquant), le Brésilien Luan Peres (défenseur) et les Français Matteo Guendouzi (milieu) et William Saliba (défenseur), comme faisant partie des joueurs ayant lancé ce renouveau.

Source : APS