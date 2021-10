Le buteur sénégalais a été élu pépite du mois de septembre en Ligue 1 Uber Eats

Le jeune attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille a été récompensé de ses belles performances. Bamba Dieng a en effet brillé durant ce mois de septembre achevé où il a inscrit 3 buts. Des buts très importants puisqu’ils ont été décisifs sur les 2 seules victoires de l’OM durant ce mois de septembre.

De Nasser Larguet à Jorge Sampaoli, le jeune joueur de 21 ans à vite gravi les échelons pour s’imposer dans la hiérarchie phocéenne. Titularisé lors des 7 matchs de son club en ce neuvième mois écoulé, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League, Bamba Dieng a gagné la confiance des marseillais notamment grâce à son doublé pour la victoire 0-2 chez les monégasques. Un doublé qui a marqué les esprits puisqu’il est devenu le 1er joueur sénégalais à marquer au moins 2 fois lors d’un match de Ligue 1 Uber Eats avec le club phocéen depuis Mamadou Niang le 21 février 2010 (triplé), et le plus jeune double buteur avec l’Olympique de Marseille dans l’élite (21 ans et 172 jours) depuis Maxime Lopez à Caen le 30 avril 2017 (19 ans et 147 jours).

Bamba Dieng (21 ans et 5 mois) est aussi devenu le plus jeune joueur à marquer au moins un but lors de 2 matchs consécutifs pour l’OM en Ligue 1 Uber Eats depuis Georges-Kévin Nkoudou en novembre 2015 (20 ans et 9 mois). Des performances et statistiques dignes d’un futur grand joueur qui lui ont valu ce titre de pépite du mois de septembre de la Ligue élite française.