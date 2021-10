En préparation du premier match de la double confrontation avec la Namibie, les Lions ont effectué leur premier galop aujourd’hui au stade Lat Dior de Thiès. Bamba Dieng, un des nouveaux Lions de la Tanière a répondu aux questions des journalistes

Les Lions vont affronter la Namibie ce samedi 9 octobre pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le prodige attaquant de l’Olympique de Marseille, convoqué par Aliou Cissé s’est entraîné aujourd’hui avec l’équipe nationale A pour la première fois. Le joueur qui compte 3 buts avec les Phocéens en ce début de saison, semble être bien intégré dans la Tanière.

« Ça va, cela s’est bien passé. J’ai été bien accueilli et je me sens bien », a répondu l’attaquant de 21 ans aux nombreux micros des journalistes venus couvrir l’entraînement des Lions. Celui qui s’est qualifié de calme et réservé semble donc bien intégrer dans la bande à Sadio Mané, seul absent du groupe attendu ce soir.

Auteur de trois buts et d’une passe décisive en six matchs de Ligue 1, Bamba Dieng pense qu’il doit sa présence dans le groupe à ses récentes prestations avec l’OM. « C’est bien grâce à ces prestations que je suis là aujourd’hui. Je vais donc continuer à travailler et saisir l’opportunité quand le coach me donnera ma chance », dit-il. Très ambitieux, Bamba veut comme tout le peuple sénégalais remporter cette Coupe d’Afrique et aller le plus loin possible en Coupe du Monde avec les Lions.

« Tout dépendra du coach », c’est la réponse du jeune attaquant à la question sur sa possible titularisation au prochain match des Lions. Bamba Dieng, très prometteur, pense toutefois que rien n’est encore acquis et qu’il doit « continuer de travailler et améliorer les capacités physiques, mentales, techniques… » afin de rester compétitif.

