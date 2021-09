Pour cette 2ème journée de la phase de poule de Ligue des Champions de ce mercredi, les Lions Edouard Mendy et Boulaye Dia sont respectivement attendus à l’Allianz Stadium et à Old Trafford.

Après celles d’hier mardi, les rencontres restantes de cette 2ème journée de la phase de groupe de Ligue des Champions vont se jouer ce mercredi soir. Les Lions qui ont joué hier se sont bien illustrés à l’instar de Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye qui ont tous deux été décisifs sur la victoire de leurs équipes. Gana Guèye a d’ailleurs été élu homme du match de la rencontre qui opposait son équipe à celle de Manchester City de Pep Guardiola en marquant son tout premier but en LDC. Pour les matchs de ce mercredi, c’est au tour des internationaux Edouard Mendy de Chelsea FC et Boulaye Dia de Villareal de s’illustrer dans cette coupe européenne.

Boulaye Dia et les Jaunes de Villareal se déplacent à en Angleterre pour retrouver les Red Devils de Manchester United dans leur antre à Old Trafford. L’attaquant sénégalais de 24 ans aura l’occasion d’ouvrir son compteur lui qui a disputé 8 matchs avec le Villareal sans marquer le moindre but (2 passes décisives). Remplacé à la 60ème minute lors du nul 3-3 de la 1ère journée face à l’Atalanta, Boulaye Dia et ses coéquipiers s’attendent à un match difficile puisque Manchester United veut compter ses premiers points de cette LDC 2021-2022 aujourd’hui à Old Trafford.

L’autre sénégalais en lice de cette 2ème phase de la 2ème journée est le portier des Blues de Chelsea. Edouard Mendy et Chelsea vont affronter à 19h00 GMT à Turin, la Vieille Dame. Le gardien de l’équipe nationale du Sénégal, fort de ses 10 clean sheets en 13 matchs de LDC , tentera de garder sa cage inviolée comme lors de la courte victoire (1-0) de la 1ère journée contre le Zénit St Petersburg.

#UCL Suite et fin de la 2e journée des groupes ce soir 😎 La surprise, elle va venir de _____🧐 pic.twitter.com/rDxlvr034U — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) September 29, 2021

