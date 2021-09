Surprenant ! Le Sénégal ne sera pas sur le podium de l’AfroBasket 2021. Les Lionnes ont perdu devant le Cameroun qui les a renversé et battu sur le fil (53-49) .

Une bonne entrée freinée

Face à une équipe camerounaise devant son public, le Sénégal a rendu une bonne copie en première période avec 19 points marqués contre 12. Contre toute attente, l’équipe de Moustapha Gaye sera méconnaissable lors du 2e quart temps où les Lionnes n’ont mis que 8 points contre 10. Entre pertes de balles et laxisme face aux rebonds défensifs, le Sénégal part aux vestiaires avec seulement 5 points d’écart.

Des sueurs froides à la fin

Les deux équipes vont disputer une deuxième période difficile. Les Camerounaises reprennent du poil de la bête et passent devant pour le 3e quart temps (14-11). Elles vont rattraper le score et renverser le Sénégal qui n’y réussit pas. Le Cameroun remporte ainsi une première victoire historique face au Sénégal et remporte la 3e place à domicile.

wiwsport.com