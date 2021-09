En juillet passé, wiwsport annonçait le transfert de l’attaquant U20 Samba Diallo au Dynamo Kiev. L’ancien joueur de l’académie Darou Salam a pris ses marques dans le groupe U19 où il joue cette saison la compétition européenne des jeunes, UEFA Youth League. L’ailier gauche de 18 ans s’est entretenu avec wiwsport.

Comment se passent tes débuts avec le Dynamo Kiev ?

Oui ça va, mes débuts se passent bien avec le club, l’intégration se passe bien.

Tu as inscrit 6 buts et 5 passes décisives en 8 matches (toutes compétitions confondues) , quelles sont tes impressions d’un si bon début de campagne ?

Je crois que c’est à cause de la bonne préparation que j’ai eu à faire. En plus, je me suis adapté très tôt et cela m’a permis d’être à l’aise et de faire partie des meilleurs buteurs. Il y’a aussi les encouragements de mes conseillers qui m’ont beaucoup aidé. Je profite de l’occasion pour les remercier.

Comment s’est passé ton transfert au Dynamo Kiev ?

Je crois que si je suis venu ici, c’est grâce à mes performances que j’ai montré au Sénégal. Je suis quelqu’un qui bosse dure. En plus il y’a aussi l’agence VVConsulting avec Mr Vassyliev et mon grand frère Mr Matar Cissé qui ont eu confiance en moi. Ils m’ont proposé au club et Dieu merci, tout s’est bien passé. J’ai signé mon contrat professionnel et le club m’a mis dans de bonnes conditions.

Dynamo joue la ligue des champions, avec l’équipe U19 en Youth et l’équipe A aussi, quels sont tes objectifs cette saison ?

J’ai la chance de jouer dans un grand club comme Dynamo Kiev, un club qui joue la Ligue des champions. Pour le moment, on fait de bons résultats en championnat. Je me concentre dessus car mon objectif est de faire le nécessaire pour confirmer et jouer la ligue des champions avec l’équipe A.

Qui est Samba Diallo ? Parle nous de ton parcours…

Samba Diallo est un jeune qui a fait ses débuts dans l’école de football de Pa Pathé. C’est lui qui m’a appris à jouer au football. C’est lui qui m’a fait connaitre beaucoup de choses dans cette discipline. Il a entrainé plusieurs professionnels comme Malikou Diakhaté, Guirane Ndaw.

Puis je suis partie à l’académie Darou Salam. Mon oncle Ibrahima Konaté m’a aussi emmené à Diambars. J’ai fait là-bas des tests tout comme à Génération Foot aussi. Mais Dieu avait déjà décidé que je devais passer par Darou Salam pour devenir professionnel.

Est-ce que tu as toujours voulu être footballeur ?

Le football a toujours était mon rêve. Quand je regardais l’équipe national U17 j’étais tout petit au stade Demba Diop. Et je me suis toujours dit que je jouerai en équipe nationale.

Tu as fait un passage en équipe nationale U17, qu’est ce que tu as appris dans cette catégorie et as-tu comme ambition de jouer avec l’équipe A ?

Je remercie déjà coach Malick Daff qui m’a sélectionné pour la première fois en équipe nationale U17. C’est lui qui m’a ouvert les portes de l’équipe nationale.

Il a toujours eu confiance en moi, en mon talent . Je peux en dire de même avec coach Youssoupha Dabo. Il m’a aussi convoqué en équipe nationale U20. Tous les deux m’ont beaucoup aidé dans ma progression. En plus les coéquipiers sont des frères, on a partagé des moments vraiment formidables.

Qui est ton idole ?

Mon idole c’est Sadio Mané parce que je l’ai toujours suivi, c’est une référence et je rêve de jouer avec lui un jour.

Comment tu as vécu ton premier contrat professionnel, tu as pensé à quoi ?

Mon premier contrat j’étais content. Tous les footballeurs rêvent de ça, signer un contrat professionnel. Ce n’est que le début. Ce que je veux faire c’est devant nous et je travaille pour y arriver. Je remercie ma famille qui m’a beaucoup soutenu. J’aurais aimé aussi que ma mère soit là à ce moment là mais Dieu en a décidé autrement. Je remercie aussi mon oncle avec qui je vivais tonton Mara, Tabara Aidara et mon tonton Ibrahima Konaté. Ils m’ont beaucoup soutenu. Je les remercie beaucoup, mon coach Pépé aussi, mes amis d’enfance aussi avec qui j’ai grandi. Je les remercie tous.

