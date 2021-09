Le jeune milieu de terrain franco-sénégalais a inscrit son premier but sous le maillot de Sheffield United dès sa première titularisation, samedi, lors de la 7e journée de Championship face au Peterborough United. Apparu une seule fois avec l’équipe première lors de la saison dernière, Ndiaye, 21 ans, a ouvert le score dans le premier quart d’heure (14e).

Goal Sheffield Utd. Sorry about the very late updates and potato quality, I haven’t got wifi yet, just very slow mobile internet 😂 1-0 #pufc #blades pic.twitter.com/mDdbWCowrk

— Eddie ⚽️🇬🇧🇲🇾 (@E_Sure91) September 11, 2021