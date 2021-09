Après plusieurs mois de négociations, Sheffield United et Iliman Ndiaye ont finalement trouvé un terrain d’entente pour la prolongation de contrat du très prometteur milieu de terrain.

Tout ça pour finalement ça. Après de très longues mois de négociations, Iliman Ndiaye, sans temps de jeu avec l’équipe première de Sheffield United en raison d’un différend contractuel, a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024, a annoncé dimanche son Club.

« Je suis très heureux que l’accord soit conclu, ma famille est fière de moi et c’est une période passionnante pour moi », déclare Iliman Ndiaye au moment de sa prolongation. J’ai travaillé dur pour en arriver là mais j’ai été aidé par tout le monde à l’Académie, mais surtout Paul Heckingbottom et Jack Lester et je dois les remercier. »

Un talent pur que Sheffield United n’a pas souhaité laisser échapper

Iliman Ndaye, 21 ans, très étincelant avec les U23 de Sheffield United et qui a connu sa première apparition en Premier League la saison dernière face à Leicester, arrivait en fin de contrat en juin prochain et aurait donc été libre de s’engager pour le Club de son choix.

Le natif de Rouen, qui rêve de vêtir le maillot de l’Equipe Nationale du Sénégal, ne parvenait pas à trouver un accord avec Sheffield United, ce qui l’a privé de monter en équipe première cette saison. Parmi l’une des conditions qui ont fait trainer la prolongation de contrat, Iliman Ndiaye et son entourage auraient réclamé l’accession en équipe première.

Ils obtiennent finalement gain de cause, puisque le joueur devrait devenir dès maintenant un membre de plus dans l’équipe entrainée par Slaviša Jokanović. Le moment de briller au niveau professionnel vient peut-être de sonner pour l’ancien joueur du Boreham Wood FC.

A voir maintenant si le principal intéressé réussira très vite à gagner sa place dans une équipe de Sheffield United, qui après avoir été relégué de la Premier League, a très mal démarré la Championship cette saison avec seulement deux points en cinq journées de Championnat.

wiwsport.com