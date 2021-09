Après trois défaites, deux matchs nuls et seulement un but marqué, Sheffield United s’est parfaitement ressaisi et s’est sa première victoire face au Peterborough United samedi (6-2).

Pourtant relégué en Championship, le début de la saison de Sheffield United était jusque-là un chemin de croix, avec seulement deux points récoltés en cinq journées de Championship. Ce samedi, pour le compte de la 6e journée du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre, les Blades se sont complètement réveillés.

Devant le public du Bramall Lane, la formation de Slaviša Jokanović, aura réussi à faire le job, grâce et surtout à un excellent Iliman Ndiaye, 21 ans, auteur d’un doublé pour son tout premier match de la saison. Le jeune milieu de terrain franco-sénégalais a ouvert le score à la 14e minute pour Sheffield United.

Alors que le score était d’un but partout après la fin de la première période, John Fleck (51e), Ben Osborn (53e) et Morgan Gibbs-White (68e) ont permis à Sheffield United de repartir nettement de l’avant. Iliman Ndiaye, pour son doublé, a enfoncé la marque (70e) avant de céder sa place quelques instants sur blessure (72e).

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 11, 2021