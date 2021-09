Sans club depuis la fin de son contrat avec Eibar, Pape Kouly Diop a trouvé un nouveau challenge en D2 d’Espagne. Et plus précisément chez l’ambitieux club d’Ibiza. Lors de sa présentation, le milieu de terrain s’est livré …

L’international sénégalais va découvrir un sixième club espagnol dans sa carrière. Sollicité par de nombreuses formations depuis son libre départ d’Eibar à la fin de saison, Pape Kouly Diop s’est laissé séduire par le très ambitieux projet du tout nouveau Club de l’UD Ibiza, fondé en 2015 et qui évolue déjà en Deuxième Division.

« Je suis venu ici pour apporter mon expérience, révèle le milieu de 36 ans. Le projet d’Ibiza est très ambitieux. J’avais plusieurs offres, mais je pense que j’ai choisi la meilleure. Le Président et les gens qui travaillent dans le Club m’ont convaincu. Le niveau de l’équipe m’a beaucoup surprise quand je suis arrivé. Il y a de la qualité. Tous les éléments sont là pour faire une bonne saison. »

Concernant son temps de jeu et sa position dans l’entrejeu de sa nouvelle équipe, Pape Kouly Diop ne s’inquiète pas et espère pouvoir apporter de sa touche dans le dispositif de l’entraineur Juan Carlos Carcedo.

« Je suis un compétiteur. Il faudra que je le démontre aux entrainements et attendre mon tour. Je sais qu’il y a une bonne équipe construite l’année dernière avec l’entraineur, et nous, qui sommes arrivés cette année, devons s’adapter. Au milieu, comme durant tout au long de ma carrière, j’ai joué à tous les postes et je peux m’adapter. On m’a rien offert depuis que j’ai commencé à jouer », décrit Kouly Diop.

