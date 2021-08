Quelques instants après la qualification historique du Sénégal en demi-finale de Coupe du Monde de Beach Soccer, le capitaine des Lions, aux anges, a réagi après la victoire face au Brésil.

Malgré la déception qu’il ne puisse pas être présent pour les demi-finales après avoir écopé d’un cumule de carton, Al Seny Ndiaye peut sortir de ce quart de finale de Coupe du Monde la tête haute. Vainqueur du Brésil (5-4), le Sénégal est qualifié pour la première fois en demi-finale d’un Mondial de Beach Soccer.

L’exploit est trop grand pour Al Seny Ndiaye et ses coéquipiers, qui sortent l’ogre et nation la plus titrée dans la compétition avec 14 titres. Complètement aux anges après cette sublimissime performance, le capitaine des Lions a exprimé ses sentiments et veut faire mieux en demi-finale.

« Nous remercions le bon Dieu. Même si ce n’était pas facile, parce que le Brésil fait partie des meilleures équipes du monde. Mais en quittant le Sénégal, on avait un objectif bien déterminé, qui était d’atteindre les demi-finale. Depuis 2007 en échoue. Nous avions une dette en envers le peuple sénégalais et la Fédération Sénégalaise de Football », a t-il indiqué.

Avant de poursuivre : « maintenant que le premier objectif est atteint et que même si cette qualification est historique, ce qui reste c’est de faire venir le Président de la République, Macky Sall, accompagné de son Ministre des Sports, Matar Ba, et de son Ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow, pour assister à la finale. On va tout faire pour aller en finale. »

