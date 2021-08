La huitième tentative est la bonne. Le Sénégal est qualifié pour la première fois en demi-finale de Coupe du Monde de Beach Soccer.

Des buts au mental. Le retour du Lion. L’espoir d’une épopée mondiale longtemps frustrée. Le Sénégal, vainqueur in-extrémis du Brésil (5-4), s’est qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer.

Avec de très belles intentions et malgré un arbitrage qui peut faire beaucoup parler, Al Seny Ndiaye, grand bonhomme du match, et ses coéquipiers auront cravaché très fort pour décrocher cette demie tant attendue.

S’il va manquer les demi-finales à l’instar de Mamour Diagne et Mamadou Sylla, le capitaine des Lions, Al Seny Ndiaye fut bien évidemment le grand artisan du Sénégal. Après l’ouverture du score du Brésil, le portier a réussi à remettre les pendules à l’heure dans un premier tier-temps difficile pour les Lions.

Son sublime tir arrivé d’ailleurs retouche Mamour Diagne et trompe le gardien brésilien. Le but est accordé au numéro 10 des Lions et voilà on a vibré. Esseulé par une bonne et technique équipe brésilienne, le Sénégal encaisse logiquement le 2-1 dans le 2e tier-temps. La note va temporairement se saler pour la bande à Oumar Ngalla Sylla, puisqu’à la fin du 2e tier-temps, le Brésil menait 3-1.

Mais nous vous avions averti bien avant que lorsqu’on Lion part à la chasse avec un objectif très clair et avec toutes ses armes, il ne reviendra pas bredouille. Le 3e et dernier tier-temps, le plus décisif pour ce qui maitrise à plein le football de plage, est sifflé. A 3-1 bon nombre de Sénégalais atteignaient surement leur écran pensant que le retour était impossible.

Impossible devant plusieurs yeux sauf pour Les 12 Lions sélectionnés pour cette 21e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer. N’en déplaise aux Brésiliens, un Lion trouve toujours des bonnes ressources. Et au meilleur des moments, Mandione Diagne apparait avec les siennes pour mettre en magnifique coup de tête imparable pour le gardien adverse (2-3). La partie est loin d’être finie.

Peut-on dire que ça venait même tout juste de commencer ? Oui, car grâce à Raoul Mendy, pour son sixième dans ce tournoi, le compteur est remis à zéro. Le Sénégal revient au score et arrache la prolongation. Trois minutes de stresse s’annonce. Mais attendant de connaitre leur adversaire pour les demi-finales, les Lions ont accrédité l’idée d’un déclic en Coupe du Monde. Autant pour se match renversant que pour les dernières éditions.

C’est de là que Raoul Mendy réapparait pour marquer son septième but dans la compétition (4-3). Le plus dur est fait, puisque le Sénégal prenait pour la première l’avantage dans ce match. Quid de Mandione Diagne ? Le numéro 8 est bien là pour mettre à fond le 3-5. On se dirigeait tout doucement vers une demie historique, mais il fallait rester concentrer jusqu’au bout. En résulte la réduction du score pour le Brésil.

Partie remise ? Non. Le score en restera là et les Lions, haut les mains, décrochent pour la première fois une place en demi-finale de Coupe du Monde.

