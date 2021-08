Mercredi après-midi, pour le compte de la première journée de l’AfroBasket Masculin, le Sénégal faisait face à l’Ouganda.

Très logiquement, les Lions entrainés par Boniface Ndong se sont nettement imposés (93-55) face aux Silverbacks (surnom des basketteurs de l’équipe nationale de l’Ouganda). Si dans le basket, la victoire est toujours prise au plan collectif, elle peut parfois se dessiner sur le secteur individuel. Dans ce jeu là, on peut citer sans se tromper Papi Brancou Badio.

Très jeune, très grand et déjà trop mature. Joueur le plus jeune parmi les 12 Lions convoqués pour Kigali, le pensionnaire du FC Barcelone a fait montre de toutes ses qualités. A l’instar du leader technique, Gorgui Sy Dieng, Ibrahima Fall Faye ou Mohamed Alga Ndiaye, Brancou Badio “Pabi” a été l’un des joueurs avec le plus de présence au panier.

En 23 minutes passées sur le parquet du Kigali Arena pour son premier match dans un AfroBasket senior, l’arrière de 22 ans a été désigné meilleur joueur du match. Ses 17 points (2e meilleur scoreur), 6 rebonds (2e derrière Gorqui Dieng et ex-aequo avec Maurice Ndour et Ibrahima Fall Faye) et 6 passes décisives (2e derrière Henry PIERRIA) sont la preuve.

Jusque-là habitué aux équipes des jeunes, Papi Brancou Badio peut évidemment se réjouir de cette très belle première autant pour lui que pour le Sénégal.

wiwsport.com