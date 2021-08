Battu lors du dernier match en phase de poule de sa sélection, Oumar Ngalla Sylla n’a pas fait de préférence sur le potentiel adversaire du Sénégal en quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer.

Après deux victoires en autant de rencontres, l’Équipe Nationale du Sénégal a été surprise, lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes, par son homologue de l’Oman (2-3). Mais les Lions, qualifiés avant cette défaite, seraient prêts à affronter n’importe quel adversaire en quarts de finale si on se réfère aux propos de leur sélectionneur.

« Nous avons eu beaucoup de cartons jaunes, presque l’équipe type a été avertie. Il y a eu des joueurs qui n’étaient pas en jambes, c’est pourquoi le niveau d’équipe a un peu baissé. Il y a des regrets, mais on félicite l’Oman », a analysé Ngalla Sylla. Evoquant le potentiel adversaire de son équipe en quart de finale, le sélectionneur n’a pas fait de choix entre la Suisse, le Brésil ou la Biélorussie.

« Un quart de finale, il n’y aura pas de calculs. Toutes les équipes se valent. L’essentiel est de se battre sur le terrain, puisque chaque match à ses propres réalités. Nous avons battu le Portugal et voilà que l’Oman nous batte. On va jouer avec n’importe quel adversaire et après on accepte le résultat final », a clairement fait savoir Oumar Ngalla Sylla.

