Deux jours après avoir fait tomber le Champion en titre, le Sénégal, avec une équipe remaniée, a chuté face à l’Oman, lors du dernier match de la phase de poules du Mondial de Beach Soccer.

Dominé, mais sans conséquence majeure. Quelques heures après sa qualification pour les quarts de finale après sa nette victoire sur le Portugal, Champion en titre, le Sénégal n’est pas parvenu à faire le carton plein, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021.

Face à une équipe omanaise, qui n’avait pourtant rien à jouer, puisque déjà éliminée, les Lions ont été dominés du début jusqu’à la fin de la rencontre. La première erreur est survenue dès les première minutes du premier tier-temps lorsque Pape Mar Boye écope d’un carton rouge direct et offre une pénalité à l’Oman, qui prend l’avantage.

L’Oman a longtemps semblé pouvoir battre à nouveau une équipe du Sénégal, qui a subie sa dernière défaite face à la même formation. Menés 2-0 durant les deux-tiers temps, sans pouvoir scorer – une première depuis l’entame du Tournoi – les Lions reviennent avec de meilleures intentions pour réduire la marque grâce à Ibrahima Baldé.

Mais le but du numéro 11 des Lions, qui devait servir à aller arracher les prolongations dans les dernières minutes, ne changera rien du match, puisque l’Oman va reprendre le large quelques instants plus tard grâce à Salim Al Oraimi. Jean Ninou Diatta réussira tout de même à marquer son 4e but de la compétition pour le 3-2. Le score en restait là.

Le Sénégal devra attendre la fin de la 3e journée dans le Groupe C pour connaitre son adversaire en quarts de finale. Ce sera soit la Suisse, le Brésil ou la Biélorussie.

